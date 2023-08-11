17:02 (мск)
Итоги недели: самые интересные новости региона
Актуальные события Татарстана за неделю в одном материале.
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1. С сентября в Казани общественный транспорт может начать реже ходить
2. Жители Казани обратились к Путину из-за строительства многоэтажек
3. В спецоперации на Украине погиб мобилизованный из Бугульмы
4. На Мамадышском тракте в Казани возведут новую транспортную развязку
5. Жара в Татарстане продержится до начала следующей недели
6. Магдеев о московских «ЛИАЗах»: Не надо собирать металлолом
7. 9 пособий, которые можно получать при любом доходе
8. Правительственный самолет нарезал над Казанью круги
9. «Казанский стрелок» будет отбывать пожизненный срок в «Черном дельфине»
10. 17,5 миллионов рублей нашли в доме у главы Казанского медколледжа
11. В Казани Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим работы на десять дней
12. Ученые отреагировали на сообщения о появлении в Казани ядовитых пауков «Черная вдова»