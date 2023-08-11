Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
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17:02 (мск)

Итоги недели: самые интересные новости региона

Актуальные события Татарстана за неделю в одном материале.

1. С сентября в Казани общественный транспорт может начать реже ходить

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57361264

2. Жители Казани обратились к Путину из-за строительства многоэтажек

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57374827

3. В спецоперации на Украине погиб мобилизованный из Бугульмы

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57374034

4. На Мамадышском тракте в Казани возведут новую транспортную развязку

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57364188

5. Жара в Татарстане продержится до начала следующей недели

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57365029

6. Магдеев о московских «ЛИАЗах»: Не надо собирать металлолом

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57319190

7. 9 пособий, которые можно получать при любом доходе

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57313820

8. Правительственный самолет нарезал над Казанью круги

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57344413

9. «Казанский стрелок» будет отбывать пожизненный срок в «Черном дельфине»

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57344512

10. 17,5 миллионов рублей нашли в доме у главы Казанского медколледжа

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57349996

11. В Казани Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим работы на десять дней

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57367198

12. Ученые отреагировали на сообщения о появлении в Казани ядовитых пауков «Черная вдова»

https://news.mail.ru/admin/broadcast/edit/?id=57359538

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