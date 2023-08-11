17:32 (мск), источник: Вокруг Света
Analytical Chemistry: господарь Влад IV Цепеш при жизни плакал кровавыми слезами
Господарю Валахии поставили диагноз на основе анализа его переписки.
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Международная группа ученых нашла доказательства того, что Влад Цепеш, вероятно, страдал от различных заболеваний, которые заставили знаменитого принца плакать слезами, смешанными с кровью.
О безжалостном Владе Цепеше, знаменитом как граф Дракула, известно уже довольно много: как он яростно защищал свою землю, как стал ответственным за гибель 80 тысяч османов, многие из которых приняли смерть через посажение на кол. Тем не менее, в биографии Цепеша исследователи находят еще много белых пятен, о которых раньше никто не рассказывал.
Ученые-химики из Университета Катании, компании SpringStyle Tech Design Ltd, Национального архива Румынии и Политехнического университета Милана опубликовали в журнале Analytical Chemistry статью, в которой рассказали об анализе белков и пептидов из писем, написанных Владом Цепешем. Главный вопрос, на который они хотели найти ответ в своем исследовании: какие болезни могли мучить безжалостного лидера?
Дело в том, что пишущий от руки человек часто касается бумаги. Элементарно, он прикасается к ней хотя бы для того, чтобы расправить лист и положить его на стол, а после этого нижние части ладони обычно упираются в бумагу во время письма. Из-за всего этого различные химические вещества и молекулы переносятся с кожи человека на бумагу.
И вот, проведя бумажное исследование, химики обнаружили остаток, содержащий более 500 пептидов человеческого происхождения, которые они сузили до ста. Из них они обнаружили доказательства цилиопатии — генетического заболевания, которое ставит под угрозу нормальную работу клеток и органов.
Кроме того, исследователи обнаружили признаки воспалительного заболевания, которое, вероятно, привело к проблемам с дыхательными путями и кожей. Еще одни соединения, которые выявили ученые, свидетельствовали о том, что граф страдал гемолакрией — состоянием, при котором кровь смешивается с жидкостью в слезных протоках, что приводит к слезам с примесью крови.