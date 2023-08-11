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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из Череповца накопила 166 кг монет за 16 лет

Первая копилка появилась в семействе в 2007 году.

Семья из Череповца за 16 лет собрала более 160 килограмм монет. Все началось с того, что глава семейства стал копить деньги для ребенка, сообщает телеграм-канал Baza.

Он подарил 2-летней дочери копилку и пообещал разбить ее на совершеннолетие девочки. За это время семья набила разными монетами 23 копилки.

В этом году девушке исполнилось 18 лет, и копилки наконец были вскрыты. Сотрудники банка насчитали около 40 тысяч монет разных номиналов и 2,4 тысячи рублей бумажными купюрами. Спустя 4,5 часа подсчета на счет девушки перечислили 151 467 рублей.

Недавно житель США нашел на ферме клад из 800 монет времен Гражданской войны. Все деньги сохранились в хорошем состоянии, несмотря на возраст.

Олеся Маевская

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