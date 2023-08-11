18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи нашли в китайской гробнице гигантскую панду
Эксперты считают, что ее принесли в жертву более 2000 лет назад.
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Китайские археологи обнаружили останки гигантской панды в гробнице императора Вэня (202 г. до н.э. — 157 г. до н.э.), правителя из династии Западная Хань. Как сообщает The History Blog, открытие сделано на северо-западе Китая в современном городе Сиань, провинция Шэньси. Там расположен мавзолей императора Вэня, вокруг которого исследователи раскопали более 110 могильных ям. В одной из них и находилась панда.
По словам ученых, скелет сохранился полностью и находится в хорошем состоянии, что удивительно, так как ему, по оценкам экспертов, более 2000 лет. Внутри кирпичного сооружения панда была уложена головой к центральному мавзолею, где покоился сам император, и хвостом, обращенным на запад.
В рамках исследования ученые провели сравнение останков с современными гигантскими пандами. Оказалось, что древнее животное принадлежит к подвиду циньлинских панд — их голова имеет более круглую форму, а тело крупнее, чем у распространенных сычуаньских гигантских панд.
Однако, как сообщают археологи, панда — не единственная их находка в погребальном комплексе. Так, в раскопанных могильных ямах нашли скелеты тигров, сернобыков, буйволов, сероу, яков и тапиров. Последний также считается находкой исторического значения, так как впервые останки этого животного находят в гробницах.
Помимо всего находка доказывает, что гигантские панды и тапиры существовали в древнем Китае в одно время. Ранее археологи считали, что в своем словаре китайских иероглифов ученый Сюй Шэнь описывал не тапиров, а именно панд как «подобных медведю, желто-черных, из провинции Сычуань». Находка же свидетельствует о том, что Сюй Шэнь был прав и в его записи говорится действительно о тапире.
Ученые уточнили, что найденные ими животные были принесены в жертву согласно древним ритуалам для имитации дворца императора. В те времена считалось, что он будет жить и после смерти, поэтому в гробницу клали все то, что у императора было до захоронения, в том числе и живых существ, которые были у него в саду. На это указывает и то, что помимо скелетов при раскопках было найдено множество предметов роскоши, денег, металлических и керамических изделий, настольных игр, колесниц, оружия и даже слуг. Считалось, что император должен вести привычный ему образ жизни и в загробном мире.
Только у императорской семьи в садах были экзотические животные, такие как тапиры, рыжие зайцы, носороги и черепахи; многих из них привозили в качестве дани из дальних регионов. А гигантские панды были местными животными, которых было очень сложно найти.
Ученые планируют провести несколько анализов, чтобы подтвердить вид панд и узнать, чем они питались и откуда появились. После останки передадут в Археологический музей Шэньси для демонстрации.
Интересные необычные находки можно обнаружить и у себя под ногами. Так, житель Шотландии во время выкапывания глубокой ямы у себя во дворе наткнулся на кости гигантского дельфина.
Анна Морозова