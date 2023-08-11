18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невролог объяснила, почему женщины страдают мигренью чаще мужчин
Все из-за женского полового гормона эстрогена.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мигрень — это не просто сильная головная боль. Это изнурительное расстройство нервной системы. Приступы, которые могут длиться днями, сопровождаются тошнотой, рвотой и крайней чувствительностью к яркому свету. Чтобы облегчить симптомы, некоторые люди проводят время в тихих изолированных комнатах.
Во всем мире страдают мигренью около 800 миллионов человек, и большинство из них — женщины. Невролог Даниэль Уилхор рассказала, почему так происходит и каковы причины возникновения этого неврологического заболевания у людей разного биологического пола.
Есть множество факторов, которые влияют на развитие мигрени, но один из главных — половые гормоны эстроген и прогестерон. Они играют роль в регуляции многих биологических функций и способны быстро изменить размер кровеносных сосудов, что может предрасполагать людей к приступам заболевания.
В детском возрасте шанс появления мигрени у девочек и мальчиков одинаковый. Подсчитано, что около 10% детей столкнутся с этим заболеванием в определенный момент. Однако стоит отметить, что неврологическое расстройство скорее появится у девочек во время полового созревания — из-за колебания уровня эстрогена и прогестерона. То есть у некоторых девушек мигрень проявляется во время первого менструального цикла (в такие дни боли длятся большее количество времени и выражаются тяжелее), но чаще всего она распространена в репродуктивном и детородном возрасте женщины.
Также существует мигрень с аурой — отдельный вид мигрени, которым страдают около 20% людей. Как правило, перед приступом люди начинают видеть темные пятна и зигзагообразные линии перед глазами. Также может нарушаться речь, возникать слабость с одной стороны тела. Симптомы, напоминающие инсульт, нарастают медленно и полностью проходят не менее чем через час, сопровождаясь сильной головной болью.
Мигрень у женщин в первом триместре беременности может быть особенно изнурительной. Нехватка сна или пищи и недостаток жидкости в организме увеличивают вероятность ее возникновения. Однако при ее появлении боли будут уменьшаться по мере прогрессирования беременности. Правда, расстройство может с удвоенной силой вернуться после родов. Это может быть связано со снижением уровня гормонов, а также с недосыпанием, стрессом, обезвоживанием и другими факторами, связанными с уходом за детьми.
У мужчин частота и тяжесть мигрени варьируется с возрастом: немного увеличивается к 20 годам, потом замедляется, затем снова достигает пика в возрасте 50 лет и после может либо замедлиться вновь, либо и вовсе прекратиться. Почему это происходит — не совсем понятно, но Даниэль Уилхор считает, что все это может быть обусловлено генетическими факторами, окружающей средой и образом жизни.
Конечно, ученым предстоит еще многое узнать о мигрени. Исследования на этот счет двигают ученых к пониманию ее возникновения и, возможно, к созданию препаратов, которые будут эффективнее помогать людям, страдающим этим недугом.
Недавно учеными была установлена доза кофеина, которая вызывает головные боли. При этом выяснилось, что умеренное употребление вещества оказывает положительный эффект на здоровье.
Анна Морозова