18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новый вид акул с человеческими зубами обнаружили в Австралии
Ученые описали этот вид по музейному экспонату, пока не наткнулись на живой образец.
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На северо-восточном побережье Австралии исследователи обнаружили и описали новый вид акул. Ему дали название Heterodontus marshallae, что в переводе означает «разноцветная рогатая акула». Сначала исследователи описывали его на основе музейного экспоната, но недавно, исследуя морское дно, увидели живой экземпляр.
Отличаются представители Heterodontus marshallae от других опасных акул тем, что передний ряд зубов такой же, как у обычной акулы, а задний — схож с человеческим. Об этом сообщается в статье журнала Diversity.
Heterodontiformes — это подотряд, состоящий ранее всего из 1 рода и 9 видов. Однако анализ одного из них, считавшегося Heterodontus zebra, показал, что генетически он отличается, поэтому теперь в данном подотряде число видов увеличилось до 10.
Почему он так долго оставался незаметным — неизвестно. Но ученые предполагают, что это связано со сходством рисунков и отметин на коже, которые у акул разного вида отличаются незначительно. У Heterodontus zebra есть черная полоса с жаберными щелями, которая отсутствует у обнаруженного недавно вида.
Разноцветные рогатые акулы обитают на больших глубинах (125−299 метров) и благодаря своей необычной челюсти с двумя рядами разных зубов могут легко разделывать моллюсков и ракообразных.
Ранее во время каякинга рыбак из Новой Шотландии поймал на крючок большую белую акулу.
Анна Морозова