Естественная убыль населения за полгода замедлилась на 29%

По итогам первого полугодия 2023 г. естественная убыль населения России составила 272 520 человек, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Согласно статистическим данным, в первом полугодии родились более 616 000 человек (-3% год к году), умерли — свыше 888 000 (-12,8% год к году). Младенческая смертность по итогам первых шести месяцев снизилась на 13,1%.
По итогам июня умерли 140 000 человек, что на 0,4% меньше в годовом выражении и на 8,2% — к маю 2023 г. Вместе с тем в июне родились 104 000 человек. Таким образом, в годовом выражении рождаемость снизилась на 6,7%, к маю 2023 г. — на 0,1%.
На начало текущего года численность населения составляла 146,45 млн человек. Ключевой показатель демографической ситуации — суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода.
По данным Росстата, максимальное значение этого показателя для страны было зафиксировано в 2015 г. (1,77). К 2024 г. коэффициент рождаемости должен повыситься до 1,7. Такую задачу в 2020 г. поставил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.