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19:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Изменение климата ведет к масштабному расселению полевых мышей

Из-за глобального потепления к 2100 году ареал обитания полевой мыши увеличится на 80%.

Источник: AP 2023

Полевые мыши обитают на территории Северной Евразии, в том числе и в России, и являются опасными грызунами. Эти вредители поедают зерновые культуры, приводя к потере урожая. Также они переносят серьезные для человека болезни, такие как дальневосточный серотип вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом. По мере потепления ареал обитания полевой мыши расширяется, поскольку места, которые раньше были слишком холодными для их жизни, становятся комфортной средой обитания.

Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (Москва) с коллегами из Университета Теннесси впервые спрогнозировали изменения мест обитания полевой мыши, которые могут произойти в ближайшие 80 лет из-за потепления климата. Результаты исследований представлены в журнале Biology.

За основу ученые взяли данные об ареалах полевой мыши сегодня и сопоставили их с климатическими условиями соответствующих территорий. Чтобы построить прогноз, авторы исследования использовали ансаблевый метод моделирования, в котором расчеты производятся на основе нескольких разных математических алгоритмов. Это помогло добиться наиболее точного результата.

Подсчитав, что температура Земли к 2080 году вырастет на 2,15 °C, ученые выяснили, что к 2100 году климат на северо-восточных территориях станет менее суровым. Следовательно, ареал обитания полевой мыши увеличится на 80%, поскольку новые регионы станут для нее комфортной средой. А вот степную зону России грызуны покинут, так как она станет более жаркой и сухой.

Исследование указывает, что в будущем полевые мыши будут жить на северо-востоке России, как раз там, где этот вид способен заражать людей более опасным вариантом возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

По словам ученых, полученные результаты помогут принять меры по ограничению распространения полевых мышей и предотвратить занос инфекций в новые для вида регионы России. В дальнейшем исследователи будут публиковать материалы об ареалах обитания животных, растений и микроорганизмов, способных навредить человеку и экономике регионов.

Изменение климата влияет также и на увеличение популяции жуков-короедов, которые уничтожают столетние леса в Германии.

Анна Морозова

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