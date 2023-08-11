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21:14 (мск), источник: © РИА Новости

Минцифры предложило отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет

КАЛУГА, 11 авг — РИА Новости. Минцифры предложило поднять возраст отсрочки от службы в армии для IT-специалистов до 30 лет, заявил глава ведомства Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция».

Источник: © РИА Новости

«Минцифры в связи повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа. Ну, на указ президента о поддержке IT-отрасли, там есть отдельный пункт, связанный с освобождением от призыва на военную службу до 27 лет», — сказал министр.

Ранее в августе президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет, таким образом верхний порог увеличивается на три года. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.

Президент Владимир Путин в марте 2022 года подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.

Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

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