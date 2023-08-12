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01:46 (мск), источник: BFM.ru

Прямое авиасообщение с Бали в России появится осенью

Самолеты будут отправляться из аэропорта «Шереметьево».

Источник: Reuters

Прямое авиасообщение с Бали в России появится осенью. Самолеты будут отправляться из аэропорта «Шереметьево». Они уже есть в расписании на сайте авиаузла, передает РИА Новости. Уточняется, что перелеты по средам и воскресеньям с 20 сентября будет выполнять «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия».

Сейчас из России нет прямых рейсов в Индонезию, туристы добираются в страну с пересадками. Они могут получить визу по прибытии на 30 дней с возможностью одного продления еще на 30 дней. Стоимость разрешения на въезд — 35 долларов.

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