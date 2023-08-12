Изменение климата ведет к масштабному расселению полевых мышей Из-за глобального потепления к 2100 году ареал обитания полевой мыши увеличится на 80%
Фоторепортажи
16Жара в мире
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Главные новости недели
04:48 (мск), источник: © РИА Новости

Названы самые популярные страны для отдыха осенью

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Названы самые популярные регионы и страны, в которые самостоятельные российские туристы планируют отправиться в путешествие осенью, сообщает Туту.

Источник: Reuters

Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователями и выяснили, что 85 процентов из них планируют путешествовать по России. Ближнее зарубежье привлекает 8,8 процента туристов, а дальнее — 6,2 процента.

Самые популярные города для осенних путешествий по РФ — Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград, отметили эксперты. Далее расположились Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.

Наиболее востребованные города ближнего зарубежья — Ереван, Баку, Ташкент, Гянджа, Самарканд, Бишкек, Астана и Минск.

Среди дальнего зарубежья наиболее востребованы Стамбул, Анталья и Тель-Авив. Далее в рейтинге популярности расположились Касабланка, Дубай, Бангкок, Пхукет и Даламан.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Остановите их'. Во Франции жестко отреагировали на 'безумный шаг' Польши
Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых