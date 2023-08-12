Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
23:13 (мск), источник: ТАСС

Умерла дочь Сергея Королева

Наталье Королевой было 88 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Наталья Королева — дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева — умерла в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС сообщила в субботу координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева.

«Да, сыновья подтвердили информацию» — сказала Исаева в беседе с корреспондентом ТАСС. Эти данные также подтвердил историк космонавтики Александр Железняков.

По его информации, прощание с Королевой состоится 15 августа.

Наталья Королева являлась почетным гражданином подмосковного города Королев, считающегося одним из центров отечественной космонавтики. По данным администрации города, она родилась 10 апреля 1935 года и в течение своей жизни была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и опытный педагог. Королева работала в Московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина, затем — в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, а в 1982 году стала профессором в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Она также была академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Королева являлась ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР, а также премии им. Н. И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космос