Мейн-кун прогнал медведя со двора и попал на видео Он гнал хищника до самого леса
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
09:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дублирование информации на английском на указателях в метро станет необязательным

Минтранс отменяет обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, это же касается аудиосообщений, например во время объявлений станций и остановок. Обязанность для перевозчиков исключат из ведомственных приказов. Ведомство объясняет такое решение жалобами граждан, «социально-политической ситуацией в стране» и повышенной «информационной нагрузкой на пассажиров».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект изменений в ведомственные приказы, регулирующие «типовые правила» пользования метрополитеном, монорельсом, фуникулером и подвесной канатной дорогой.

Большая часть поправок касается приведения документов в соответствие с законодательством в области перевозок, но интерес представляет норма, меняющая правила «звукового и визуального» информирования пассажиров.

Перевозчик сегодня обязан дублировать всю информацию на схемах, указателях, надписях и при объявлении станций на английском языке. Минтранс предлагает эту обязанность убрать, оставив решение за регионами, «учитывая многочисленные обращения граждан и субъектов, ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации» (цитата из пояснительной записки). Дополнительных объяснений «Ъ» в Минтрансе не дали. Как и сейчас, сохраняется возможность дублировать надписи и объявления на другие языки с учетом «региональных особенностей»: в метро Казани, к примеру, станции объявляют на татарском языке.

Парламентарии с прошлого года высказывают разнообразные идеи ограничений использования английского языка. Так, в июне 2022 года спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила «принять меры» по борьбе с чрезмерным употреблением англицизмов. В апреле 2023 года депутат Султан Хамзаев («Единая Россия») предлагал исключить английский язык из школьной программы. В мае этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал английский язык «мертвым».

Субъекты федерации могут ошибочно воспринять поправки как «не ясно артикулированное желание властей» убрать английский язык со всех указателей и схем, опасается глава Союза пассажиров Кирилл Янков.

«Могут испугаться показаться политически несознательными, бросятся друг за другом убирать английские надписи даже в тех местах, где они нужны», — считает эксперт. По его мнению, в Москве, Владивостоке и других городах, где англоговорящие туристы еще есть, дублирование надо оставлять, а в Самаре, к примеру, необязательно. Он напомнил, что в 2023 году поток иностранных туристов в РФ сократился в десять раз, а те, что продолжают приезжать, — в основном из СНГ.

«Дублировать информацию надо только там, где это действительно полезно, где есть компетентные люди, способные это сделать грамотно», — говорит дизайнер Илья Бирман (проектирует транспортные схемы и системы навигации). Создатели и дизайнеры схем (за исключением московской), как правило, плохо понимают, как разделять языки, чтобы один не мешал другому, считает эксперт.

В столичной подземке, МЦК, МЦД и монорельсе объявлять станции на английском языке перестали еще в 2021 году, рассказали «Ъ» в пресс-службе Московского метрополитена, после сокращения числа туристов из-за пандемии, а также «жалоб от пассажиров на дополнительное информирование».

«Таким образом оптимизировали общий поток информации, которую получают пассажиры, — пояснили на предприятии.— Отсутствие дублированной информации позволяет добавить дополнительную информацию на знаки, указать больше улиц и социально значимых объектов». В ГУПе обратили внимание, что изменение правил остается на усмотрение правительства Москвы.

Директор «Нижегородского метро» Олег Яушев отметил, что никто из нижегородцев не жаловался на английский дубляж в подземке, убирать его предприятие не планирует. «Мы сравнительно недавно сделали эту систему информирования, затратив немалые деньги. Зачем ее сейчас убирать? — сказал он.— В город ездят туристы, являющиеся носителями английского языка. Язык широко распространен, а мы гостеприимны. Конечно, если будет директивное указание все снять и оставить только на русском, мы подчинимся. Но до маразма доходить не стоит».

«Если выйдет приказ, будем исполнять», — сказали «Ъ» и в казанском «Метроэлектротрансе», заметив, что обращений граждан с просьбой отменить дублирование названия станций на английском языке не было. Недавно предприятие обновило таблички со схемой линий: в них указаны названия станций на русском, татарском, английском (мелким шрифтом) языках, в вагонах продолжают объявлять остановки на трех языках. А вот в казанских автобусах уже прекратили сообщения на английском. Как следует из сообщения мэрии Казани, договор с перевозчиками о транспортном обслуживании предполагает, что в салонах должна быть «речевая информация о наименованиях остановочных пунктов на двух государственных языках: татарском и русском». Английский язык в договоре не значится.

Иван Буранов; Роман Кряжев, Нижний Новгород; Ольга Кудрина, Казань

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин внес в Госдуму поправки, касающиеся военного положения
Минобороны сообщило о больших проблемах с мобилизацией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта