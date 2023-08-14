Дублирование информации на английском на указателях в метро станет необязательным

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект изменений в ведомственные приказы, регулирующие «типовые правила» пользования метрополитеном, монорельсом, фуникулером и подвесной канатной дорогой.
Большая часть поправок касается приведения документов в соответствие с законодательством в области перевозок, но интерес представляет норма, меняющая правила «звукового и визуального» информирования пассажиров.
Перевозчик сегодня обязан дублировать всю информацию на схемах, указателях, надписях и при объявлении станций на английском языке. Минтранс предлагает эту обязанность убрать, оставив решение за регионами, «учитывая многочисленные обращения граждан и субъектов, ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации» (цитата из пояснительной записки). Дополнительных объяснений «Ъ» в Минтрансе не дали. Как и сейчас, сохраняется возможность дублировать надписи и объявления на другие языки с учетом «региональных особенностей»: в метро Казани, к примеру, станции объявляют на татарском языке.
Парламентарии с прошлого года высказывают разнообразные идеи ограничений использования английского языка. Так, в июне 2022 года спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила «принять меры» по борьбе с чрезмерным употреблением англицизмов. В апреле 2023 года депутат Султан Хамзаев («Единая Россия») предлагал исключить английский язык из школьной программы. В мае этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал английский язык «мертвым».
Субъекты федерации могут ошибочно воспринять поправки как «не ясно артикулированное желание властей» убрать английский язык со всех указателей и схем, опасается глава Союза пассажиров Кирилл Янков.
«Могут испугаться показаться политически несознательными, бросятся друг за другом убирать английские надписи даже в тех местах, где они нужны», — считает эксперт. По его мнению, в Москве, Владивостоке и других городах, где англоговорящие туристы еще есть, дублирование надо оставлять, а в Самаре, к примеру, необязательно. Он напомнил, что в 2023 году поток иностранных туристов в РФ сократился в десять раз, а те, что продолжают приезжать, — в основном из СНГ.
«Дублировать информацию надо только там, где это действительно полезно, где есть компетентные люди, способные это сделать грамотно», — говорит дизайнер Илья Бирман (проектирует транспортные схемы и системы навигации). Создатели и дизайнеры схем (за исключением московской), как правило, плохо понимают, как разделять языки, чтобы один не мешал другому, считает эксперт.
В столичной подземке, МЦК, МЦД и монорельсе объявлять станции на английском языке перестали еще в 2021 году, рассказали «Ъ» в пресс-службе Московского метрополитена, после сокращения числа туристов из-за пандемии, а также «жалоб от пассажиров на дополнительное информирование».
«Таким образом оптимизировали общий поток информации, которую получают пассажиры, — пояснили на предприятии.— Отсутствие дублированной информации позволяет добавить дополнительную информацию на знаки, указать больше улиц и социально значимых объектов». В ГУПе обратили внимание, что изменение правил остается на усмотрение правительства Москвы.
Директор «Нижегородского метро» Олег Яушев отметил, что никто из нижегородцев не жаловался на английский дубляж в подземке, убирать его предприятие не планирует. «Мы сравнительно недавно сделали эту систему информирования, затратив немалые деньги. Зачем ее сейчас убирать? — сказал он.— В город ездят туристы, являющиеся носителями английского языка. Язык широко распространен, а мы гостеприимны. Конечно, если будет директивное указание все снять и оставить только на русском, мы подчинимся. Но до маразма доходить не стоит».
«Если выйдет приказ, будем исполнять», — сказали «Ъ» и в казанском «Метроэлектротрансе», заметив, что обращений граждан с просьбой отменить дублирование названия станций на английском языке не было. Недавно предприятие обновило таблички со схемой линий: в них указаны названия станций на русском, татарском, английском (мелким шрифтом) языках, в вагонах продолжают объявлять остановки на трех языках. А вот в казанских автобусах уже прекратили сообщения на английском. Как следует из сообщения мэрии Казани, договор с перевозчиками о транспортном обслуживании предполагает, что в салонах должна быть «речевая информация о наименованиях остановочных пунктов на двух государственных языках: татарском и русском». Английский язык в договоре не значится.
Иван Буранов; Роман Кряжев, Нижний Новгород; Ольга Кудрина, Казань