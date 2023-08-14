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10:46 (мск), источник: © РИА Новости

Маск согласился с мнением аналитика из Британии о провале наступления Украины

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в украинском кризисе.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Ранее бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) отрывок из подкаста Меркуриса, в котором аналитик перечисляет шаги Вашингтона, которые привели к нынешнему кризису на Украине.

Как отмечает Меркурис, США игнорировали опасения России в вопросе европейской безопасности, а в 2022 саботировали переговоры между Москвой и Киевом в Турции. «И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни», — указывает аналитик. По его словам, на каждом «перепутье» внешнеполитическая элита США выбирала «путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира».

«Точно», — написал Маск в комментариях под постом Сакса.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, «во всяком случае пока», нет, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом «контрнаступа».

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