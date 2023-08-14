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11:04 (мск), источник: Известия

Путин поручил дать право регионам вводить курортный сбор

К 15 декабря регионы РФ должны получить право вводить курортный сбор. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

Источник: Известия

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора в этих субъектах», — говорится в документе.

При реализации планируется учитывать опыт соответствующего эксперимента в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».

В конце июля сообщалось, что в Новороссийске депутаты городской думы утвердили размер курортного сбора. Туристы обязаны будут заплатить по 30 рублей с человека. В случае принятия соответствующего документа законодательным собранием Краснодарского края закон начнет действовать с 1 января 2024 года.

Предположительно по 30 рублей будут брать с человека в день для тех, кто приедет в Новороссийск на отдых и остановится в гостинице, пансионате, санатории и каком-либо другом месте организованного отдыха. Вырученные средства направят на развитие городской инфраструктуры.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор. Вырученные средства будут направлены на создание комфортных условий и развитие туристической отрасли. Размер курортного сбора за сутки фактического проживания в отеле или хостеле составит 100 рублей с человека.

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