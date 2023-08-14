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13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Камчатки спасли выброшенных на берег белух

Ситуация завершилась благополучно.

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В Камчатском крае семья белух, состоящая из четырех взрослых китообразных и одного детеныша, оказалась в природной западне. Как передает издание «Камчатка-Информ», при сильном отливе животных выбросило на берег в устье реки Тигиль.

Млекопитающие не смогли самостоятельно покинуть отливную полосу, и им на помощь пришли местные жители. Несколько рыбаков, прибывших на лодке, поливали белух морской водой и подкармливали рыбой.

Вернуть животных в естественную среду обитания не удавалось из-за их веса и габаритов. Однако все закончилось благополучно: белухи выжили и во время прилива смогли самостоятельно уйти в Охотское море.

Недавно на Сахалине спасли попавшую в браконьерские сети медведицу. Группа спасателей не ушла, пока не убедилась, что с животным все в порядке.

Олеся Маевская

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