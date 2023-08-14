14:46 (мск), источник: РБК Life
В Албании на дне озера нашли остатки древнейшего свайного поселения
Его возраст составляет около 8000 лет.
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Остатки древнего поселения возрастом до 8 тыс. лет обнаружили швейцарские и албанские археологи в Охридском озере, самом глубоком и древнем на Балканах. Ученые отмечают, что это озерное поселение может оказаться самым древним на территории Европы, если это подтвердят исследования. Об этом сообщается на cайте Phys.org.
В ходе раскопок были найдены остатки многочисленных домов на сваях, которые помогали людям селиться прямо над водами озера. Обнаруженные здесь же окаменевшие фрагменты дуба также помогли выяснить условия окружающей среды того времени — они отличались частыми изменениями уровня воды. Вместе с тем археологи пришли к выводу, что поселение существовало за счет сельского хозяйства и животноводства.
Также во время погружения ученые заметили, что поселение было укреплено сотней тысяч заостренных брусьев. Теперь специалисты пытаются выяснить, зачем древним людям была нужна такая внушительная защитная конструкция.
«Строительство поселения на сваях — сложная, трудоемкая задача, и важно понять, почему эти люди сделали такой выбор» — отметил албанский археолог Адриан Анастаси.
Радиоуглеродный анализ показал, что поселение было создано 7,8−8 тыс. лет назад. В то же время в Европе аналогичные деревни были созданы позже. Например, древнейшее поселение такого типа находится в итальянских Альпах — его возраст составляет чуть более 7 тыс. лет.
В июне палеонтологи обнаружили в ЮАР старейшее в мире захоронение с останками дальних предков современных людей — представителей вида Homo Naledi. Кости были найдены на глубине около 30 м в системе пещер под названием «Колыбель человечества» — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенном недалеко от Йоханнесбурга.