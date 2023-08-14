13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрофизик определил точное местоположение Барбиленда
В этом ему помогли небесные светила и пальмы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон определил местоположение Барбиленда (фантазийный мир, в котором обитают различные Барби и Кены) в реальном мире. Об этом ученый заявил в социальных сетях, пишет Today.
В своем исследовании Тайсон ориентировался на положение Луны и Солнца. По его словам, ориентация естественного спутника Земли в фильме говорит о том, что мир Барби находится между 20 и 40 градусами северной широты на Земле.
Однако наличие пальм значительно сужает координаты поиска до 20—30 градусов северной широты. Далее астрофизик определил, что Солнце и Луна в киноленте восходят и заходят над океаном.
В комментариях подписчики назвали Нила Деграсса Тайсона «Космическим Шерлоком».
Недавно ученый из Гарварда организовал поиски инопланетного зонда, упавшего на Землю. Ему уже удалось собрать 1,5 миллиона долларов на будущую экспедицию.
Олеся Маевская