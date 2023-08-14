14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Дружба» куницы и вороны попала в объектив фотоловушки
Длилась она недолго.
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В официальной группе Дирекции заповедников «Земля леопарда» во «ВКонтакте» показали кадры внезапного взаимодействия вороны и харзы (желтогрудой куницы). Как пишут сотрудники нацпарка, они «о чем-то мило беседовали», но затем «ворона сказала что-то лишнее, и куница ее прогнала».
В реальности харза — плотоядный хищник, в рацион которого входят кабарга, косуля, дикие поросята, грызуны, птицы, рыба и мелкие звери. Иногда она поедает пчелиные соты, ягоды и кедровые орехи.
Поэтому «дружба» вороны и куницы не продлилась бы долго. Удивительно, что хищница моментально не напала на пернатую добычу, а птица не улетела сразу, увидев харзу.
Недавно сидящий на диете амурский тигр напал на фотоловушку. После переезда из Хабаровского центра реабилитации в Приморский хищника посадили на диету.
Олеся Маевская