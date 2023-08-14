Первых лауреаток конкурсов красоты показали на фото А вы знали, что первое соревнование прошло более 100 лет назад?
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Дружба» куницы и вороны попала в объектив фотоловушки

Длилась она недолго.

Источник: "Земля леопарда"

В официальной группе Дирекции заповедников «Земля леопарда» во «ВКонтакте» показали кадры внезапного взаимодействия вороны и харзы (желтогрудой куницы). Как пишут сотрудники нацпарка, они «о чем-то мило беседовали», но затем «ворона сказала что-то лишнее, и куница ее прогнала».

В реальности харза — плотоядный хищник, в рацион которого входят кабарга, косуля, дикие поросята, грызуны, птицы, рыба и мелкие звери. Иногда она поедает пчелиные соты, ягоды и кедровые орехи.

Поэтому «дружба» вороны и куницы не продлилась бы долго. Удивительно, что хищница моментально не напала на пернатую добычу, а птица не улетела сразу, увидев харзу.

Недавно сидящий на диете амурский тигр напал на фотоловушку. После переезда из Хабаровского центра реабилитации в Приморский хищника посадили на диету.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости