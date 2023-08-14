15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли причины ухудшения иммунитета при старении
Это связано с дефицитом кальция в клетках.
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Когда организм человека стареет, иммунные клетки становятся менее эффективными в борьбе с инфекциями, токсинами и злокачественными клетками. Ученые Медицинской школы Университета Вирджинии выяснили, что нарушение происходит из-за недостатка кальция в организме. Исследование опубликовано в журнале Nature Aging.
В клетках нашего организма есть митохондрии — основные источники энергии для клеток, которые появляются при переработке глюкозы и кислорода. Также для этого процесса необходим кальций. Однако с возрастом человек не может в полной мере его получать и использовать, что приводит к снижению способности митохондрий производить энергию.
В ходе исследования ученые выяснили, что в иммунных клетках макрофага (типе белых кровяных телец врожденной иммунной системы, которые борются с чужеродными веществами, микробами и раковыми клетками) процесс обмена кальция нарушается особенно сильно. Это приводит к активации протеина NFAT, который провоцирует воспаления в организме. Ранее это было связано с возрастными проблемами, включая деменцию и рак.
Исследователи выявили точный молекулярный механизм, лежащий в основе этого процесса. Выяснилось, что простой прием добавок с кальцием не поможет, поэтому необходимо воздействовать на саму причину дефицита кальция в митохондриях, разработав такие препараты, которые помогут организму усваивать важный микроэлемент. Ученые надеются, что воздействие на причину этой проблемы поможет уменьшить хроническое воспаление и улучшит здоровье и качество жизни людей пожилого возраста.
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Анна Морозова