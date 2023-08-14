18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Сатурне нашли следы бури 19 века
Однако как он появился пока неизвестно.
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Новая работа астрономов из Калифорнийского университета в Беркли, статья которых опубликована в журнале Science Advances, затрагивает длительный и глубокий эффект ураганов Сатурна. Как именно они возникают в точности не ясно, но происходит это каждые 20−30 лет.
Атмосфера Сатурна состоит в основном из водорода и гелия, с некоторыми количествами метана, водяного пара и аммиака. Отслеживая движения этих «примесей» на разной высоте, ученые наблюдают за появлением, развитием и ослаблением ураганов.
Во время бури аммиак проливается «дождями» на большую глубину. На нашей планете влага может накапливаться в водоемах, однако у лишенного твердой поверхности Сатурна аммиак образует области повышенной концентрации.
Оттуда он может испаряться, поднимаясь выше и образуя штормы. На средних высотах, непосредственно под аммиачными облаками, его концентрация падает, а еще на пару сотен километров ниже — снова растет.
С помощью массива радиотелескопов VLA авторы работы изучили такую «аммиачную аномалию», возникшую из-за бури 2010 года. Однако помимо нее, ученые заметили аналогичные следы, связанные со всеми предыдущими ураганами, которые наблюдались на Сатурне, начиная с 1876 года. На другом участке планеты ученые также нашли следы урагана, произошедшего еще несколькими десятилетиями ранее. Из этого можно сделать вывод, что ураганы Сатурна могут продолжаться веками.
Недавно «Джеймс Уэбб» показал сияющие кольца Сатурна. На необработанных фотографиях кольца планеты мерцают на фоне черного космоса.
Олеся Маевская