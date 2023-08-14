18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Аляске нашли «ледяную мышь» эпохи динозавров
Млекопитающее существовало около 73 млн лет назад в условиях холода и не впадало в спячку.
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Раньше, в конце позднего мелового периода, северная Аляска выглядела несколько иначе: вместо арктической пустыни там были хвойные и широколиственные леса. Среднегодовая температура была не ниже +6°C, хотя зимой она все же опускалась ниже нуля, и, вероятно, там шли снегопады и наблюдались полярные ночи, которые длились до четырех месяцев. Несмотря на морозные зимы, животные обитали там круглый год. Останки одного из древних местных млекопитающих обнаружила команда ученых из Колорадского университета в Боулдере (США).
Лишь по горстке зубов, каждый размером с песчинку, ученые смогли обнаружить новый вид, который назвали «ледяная мышь» (Sikuomys mikros). Наименование состоит из слова «Siku», которое на языке народов крайнего Севера инупиатов значит «лед», и греческих «mys» и «mikros», означающих «мышь» и «маленький». При этом Sikuomys mikros не является мышью, ее отнесли в вымершему семейству млекопитающих Gypsonictopidae. Результаты исследования опубликованы в Journal of Systematic Palaeontology.
«Ледяная мышь» представляла собой крошечное существо весом 11 граммов (меньше, чем пустая алюминиевая банка), покрытое шерстью и похожее на современную землеройку. Sikuomys mikros могла пережить четыре месяца полярной ночи и температуру ниже 0, не впадая при этом в спячку. «Зверьки оставались активными на протяжении всего года, во время холодов зарывались под опавшие листья или под землю и питались всем, до чего могли добраться, вероятно, насекомыми и червями», — рассказала Джейлин Эберле, руководитель исследования.
Ученые также отметили, что в тысячах километров к югу от места обитания «ледяной мыши» палеонтологи находили родственные ей виды, которые в 3−5 раз больше, чем Sikuomys mikros. Почему она со временем не выросла, остается неизвестным. Исследователи связывают это с тем, что пищи на Аляске зимой становилось слишком мало: чем меньше размер животного, тем меньше пищи ему требуется для выживания, а раз пропитания в холодное время года не хватало, то эволюционно было выгодно не расти.
Недавно ученые из Австралии нашли останки амфибии возрастом 240 миллионов лет. Она пережила два массовых вымирания.
Анна Морозова