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19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 14 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Курс доллара на Мосирже превышал 101 рубль, евро — 111 рублей

Текущие уровни валютных курсов и их устойчивая динамика способствуют оживлению спекулянтов, пояснили аналитики.

Депутат заявил об улыбках россиян на фоне доллара по 100 рублей.

Глава думского комитета по финансовому рынку утверждает, что сейчас страна «находится в позитивном тренде своего развития», чего он не видел «в современной России после Советского Союза никогда».

Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за столетие

Число жертв пожаров на гавайском острове Мауи, где огнем был полностью уничтожен город, продолжает расти.

Российские силы нанесли удар по складам хранения безэкипажных катеров ВСУ.

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности морского базирования, отметил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На форуме «Армия-2023» представили бронеавтомобиль «Зубило»

Помимо основного назначения «Зубило» может подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых, а также заряжать радиостанции и квадрокоптеры.

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