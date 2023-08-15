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17:20 (мск), источник: Известия

15 августа — День памяти Виктора Цоя: биография музыканта, интересные факты

Каждый год 15 августа в России отмечается День памяти Виктора Цоя — легендарного рок-музыканта, чьи песни не теряют актуальности даже через три десятилетия после его смерти. В 2023 году памятная дата выпадает на вторник. О том, как была создана группа «Кино» и зачем Цой работал в котельне, читайте в материале «Известий».

Источник: РИА "Новости"

День памяти Виктора Цоя в 2023 году — биография

Цой родился в Ленинграде в 1962 году. Его отец работал инженером, а мать — учителем физкультуры. Мальчик с детства интересовался рисованием и лепкой, мог повторить ритм любой мелодии, постукивая ладонью по столу. Родители прочили сыну карьеру живописца и отдали его в художественную школу, однако усердия в учебе Цой не проявлял. Отмечая талант мальчика, преподаватели жаловались, что он рисует только когда хочет, а если желания нет, взяться за кисть его не заставишь.

В свою первую группу под названием «Палата № 6» Цой вступил в 13 лет. В ней было всего три участника одного с музыкантом возраста. Ребята исполняли тяжелый рок, подражая Оззи Осборну и группе Black Sabbath.

В 1978 году Цой поступил в художественное училище имени Серова, однако был вскоре отчислен. После этого он изучал ремесло резчика по дереву в СГПТУ № 61. Любовь к созданию деревянных фигурок музыкант сохранил до конца жизни. Он часто вырезал японские фигурки нэцке и пепельницы, а затем дарил изделия знакомым.

Однако главной страстью Цоя оставалась музыка. В конце 1970-х годов он познакомился с Алексеем Рыбиным, участником группы «Пилигримы». Они создали дуэт «Автоматические удовлетворители», который выступал на квартирниках в Москве и Ленинграде. Примерно в это же время Цоя заметил основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан иноагентом в РФ). Впоследствие он не раз оказывал поддержку молодому рокеру и его товарищам.

Летом 1981 года к Цою и Рыбину присоединился Олег Валинский. Они сформировали новый коллектив под названием «Гарин и гиперболоиды». Однако вскоре новый участник ушел в армию, а название группы сменилось на легендарное «Кино».

Уже в следующем году коллектив выпустил свой дебютный альбом. Он назывался «45» — такой получилась общая длина треков на пластинке. Организовать запись помог Гребенщиков, а участники «Аквариума» временно заняли места недостающих исполнителей. Позже состоялся общий концерт двух групп.

В 1983 году Рыбин ушел из группы, а место барабанщика в «Кино» занял Юрий Каспарян. Коллектив активно готовился к Ленинградскому рок-фестивалю. Однако репетиции пришлось ненадолго прервать, так как Цою грозил призыв в армию. Чтобы избежать его, музыкант имитировал попытку самоубийства и провел полтора месяца в психиатрической больнице.

Несмотря не трудности, группа успешно выступила на фестивале, став его лауреатом. А песня «Я объявляю свой дом безъядерной зоной» была признана лучшей.

В 1984 году Цой женился на Марианне Родованской. На их свадьбе присутствовали многие известные участники Ленинградского рок-клуба. Вскоре у пары родился сын Александр, который, как и отец, увлекся музыкой.

В то же время был записан альбом «Начальник Камчатки», вдохновленный работой Цоя в котельне. Музыканту приходилось совмещать выступления с необременительной работой, чтобы не получить обвинение в тунеядстве, которое считалось уголовным преступлением в СССР. Сейчас на этом месте находится клуб-музей «Котельная. Камчатка». За свою жизнь Цой успел также поработать уборщиком в бане, спасателем и сторожем.

В 1985 году вышел альбом «Это не любовь», принесший Цою и его группе всесоюзную известность. Через год вышел альбом «Ночь», в который вошли такие знаковые песни, как «Мама анархия» и «Видели ночь».

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Примерно в это же время Цой начал сниматься в кино. Он дебютировал на экране в фильме Сергея Лысенко «Конец каникул» в 1986 году. После этого он снимался в документальной короткометражке Рашида Нугманова «Йя-Хха!», посвященной ленинградскому року. Однако культовыми для Цоя стали картина «Асса» Сергея Соловьева, в которой прозвучала песня «Перемен», и «Игла» Нугманова, в которой музыкант сыграл главную роль. За участие в последней журнал «Советский экран» признал Цоя лучшим актером 1989 года.

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В 1987 году вышел альбом «Группа крови», ставший по-настоящему культовым. Его заглавная песня играла из всех радиоприемников и магнитофонов страны. Уже в следующем году вышел не менее известный альбом «Звезда по имени Солнце».

Жизнь Цоя оборвалась внезапно — 15 августа 1990 года он попал в автокатастрофу. Это произошло на трассе в Латвии, машина музыканта врезалась в автобус. По официальной версии, Цой заснул за рулем, из-за чего и произошла авария. Похороны прошли в Ленинграде, в последний путь музыканта провожали тысячи поклонников. С тех пор 15 августа отмечается как День памяти Цоя.

День памяти Виктора Цоя в 2023 году — мероприятия

В День памяти Виктора Цоя в разных городах России проходят концерты, посвященные легенде рока. Фанаты приносят цветы к мемориалам и памятным стенам, одна из которых находится в Москве, на Арбате. Существует традиция оставлять около памятников надломленные сигареты в знак того, что Цой не умер, а просто отошел покурить. По телевидению в этот день показывают документальные фильмы о группе «Кино» и транслируют записи с последних концертов.

День памяти Виктора Цоя в 2023 году — интересные факты

В честь памятной даты «Известия» подготовили несколько интересных фактов о Цое.

Цой очень любил фильмы с Брюсом Ли. Эта любовь подтолкнула его к изучению тхэквондо. Музыкант также неплохо владел нунчаками. Еще одним увлечением лидера «Кино» было творчество Михаила Боярского. Цой знал наизусть все его песни, ходил на постановки и очень точно подражал голосу и манере исполнения кумира.

В конце 1980-х режиссер «Иглы» Нугманов вместе с писателем-фантастом Уильямом Гибсоном работал над фильмом «Цитадель смерти» о борьбе преступных банд в альтернативном Ленинграде. Главную роль в нем должен был сыграть Цой, однако музыкант погиб до начала съемок.

Первую гитару Цою подарили родители. Первая электрогитара тоже стала их подарком, пусть и незапланированным. Однажды, уезжая на море, мать и отец оставили молодому Цою 90 рублей на проживание — по три рубля в день. Однако тот решил, что музыка ему важнее, и потратил 87 рублей на электрогитару. На оставшиеся деньги он планировал питаться беляшами, из-за которых получил отравление и несколько дней лежал дома.

У героини песни «Восьмиклассница» есть реальный прототип — Дженни Яснец. С Цоем ее познакомил художник Андрей Медведев, готовивший 15-летнюю девушку к поступлению в художественно-промышленную академию, носившую в то время имя Веры Мухиной. Музыкант много общался с девушкой, а она ходила на все его концерты. Сейчас «восьмиклассница» занимается дизайном интерьеров.

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На сцене Цой был невероятно энергичен и уверен в себе. Однако его друзья отмечали робость и стеснительность музыканта в обычной жизни, особенно в общении с женщинами.

У группы «Кино» было четыре зарубежных концерта — два во Франции и по одному в Дании и Италии.

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