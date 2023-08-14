21:29 (мск), источник: РБК
Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы из Китая
В Китае выявили три случая заражения чумой, еще несколько обнаружили в соседней Монголии.
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«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с учетом данных АИС “Периметр” в рамках федерального проекта “Санитарный щит”. Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — сообщила служба.
Как передает Reuters, первый обнаружили 7 августа у женщины в регионе Внутренняя Монголия (Китай) на севере страны, 13 августа стало известно, что также инфицированы ее муж и дочь.
Тех, кто контактировал с заболевшими, поместили на карантин, у них пока не выявлено случаев заражения.
Возбудитель чумы — зоонозная бактерия Yersinia pestis. Она, как правило, обитает в организмах мелких млекопитающих, в частности грызунов, и живущих на них блох. Соответственно, заразиться можно при непосредственном контакте с инфицированными тканями, воздушно-капельным путем или при укусе блохи.
Существуют два основных вида чумы: легочная и бубонная. Последняя более распространена, ее характерный признак — образование болезненных воспаленных лимфатических узлов, или «бубонов».
Также случаи чумы были зафиксированы в Монголии. Первый выявили 7 августа в столице страны, Улан-Баторе, пишет портал news.mn. Заразившийся употребил в пищу мясо сурка. Еще три подозрительных случая выявили в Улан-Баторе 14 августа, проводятся лабораторные исследования. В Минздраве страны предполагают, что эти люди также могли съесть мясо сурков, пишет портал montsame.
Пока за этот год в стране выявили два случая заражения чумой, отмечается в публикации. Первого заболевшего обнаружили в июне.
В обеих азиатских странах периодически выявляют единичные случаи заражения чумой. Например, в Китае был зафиксирован один случай в прошлом году, в соседнем с Внутренней Монголией Нинся-Хуэйском автономном районе. Reuters отмечает, что в 2021-м также был отмечен только один случай, однако в 2020-м было четыре случая заражения и три летальных.
В Монголии за последние десять лет было зарегистрировано 17 случаев чумы, около половины из них — со смертельным исходом. Часто они были связаны с поеданием мяса сурков.