12:01 (мск), источник: РБК Life
5 самых жутких морских существ. Таких вы точно еще не видели
От рыбы-улитки до кубомедузы.
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Недавно биологи возле Антарктиды обнаружили ранее неизвестный вид морских существ. На фото животные выглядят пугающе — у них 20 «рук», некоторые из которых похожи на перья и крепятся к небольшой шишке. Из-за формы последней существо и назвали в честь клубники — Promachocrinus fragarius (или антарктическая клубничная перьевая звезда).
РБК Life вспоминает еще пять диковинных морских существ, выглядящих пугающе.
Уникальные снимки рыбы из семейства морского слизня группа ученых из Австралии и Японии смогла сделать на рекордной глубине 8336 м. Белая рыба вида Pseudoliparis считается одной из самых глубоководных в мире, причем на самой глубине обитают молодые особи, тогда как взрослые плавают в более высоких слоях воды.
Австралийские ученые открыли новый вид кошачьих акул, который получил название Apristurus ovicorrugatus. О находке стало известно в прошлом месяце. Эти акулы примечательны благодаря ярко-белой радужной оболочке глаз овальной формы, которые напоминают кошачьи. Отсюда и название. Также они откладывают необычные яйцевые капсулы с T-образными продольными гребнями.
Яйца акулы откладывают у северо-западного побережья Австралии в густых колониях кораллов на глубине 400−500 м.
Паразитарное существо, похожее на угря, именуется морской миногой (лат. petromyzon marinus). Она встречается в том числе в Великих озерах (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио) в США. Морская минога присасывается к другим обитателям озер, в том числе к рыбам, и питается их кровью. Обычно популяцию искусственно контролируют, но в связи с пандемией и введенными ограничениями специалисты не могли выполнять работу, и поэтому популяция в Великих озерах стала расти.
Полгода назад китайские исследователи обнаружили в пещере небольшого глубокого водоема с пресной водой в провинции Гуйчжоу новый вид рыб без чешуи, пигментации, зрения, зато с отростком на лбу, похожем на рог. Находку отнесли к роду Sinocyclocheilus и дали имя S. longicornus. Пока неясно, какую функцию выполняет «рог» — он не освещает путь и не является своеобразным навигатором. Исследователи предположили, что отросток может быть для красоты.
Это опасное существо ученые из Гонконгского баптистского университета нашли в пруду заповедника Май По в Гонконге. Новый вид медузы обладает прозрачным 2,5-сантиметровым телом квадратной формы и 24 глазами, которые разделены на четыре группы, расположенные по шесть штук в каждом из четырех углов квадратного купола. А в трех длинных щупальцах есть яд, который может вызвать паралич, временную остановку сердца и даже смерть через несколько минут после укуса.