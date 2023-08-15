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13:54 (мск), источник: Вокруг Света

Самый длинный в мире крокодил Кассиус может оказаться еще длиннее

Старожил австралийского зоопарка Кассиус уникален во многих отношениях.

Знакомьтесь, Кассиус, официально самый длинный крокодил в мире. Согласно Книге рекордов Гиннесса, расстояние от его носа до кончика хвоста составляет 5 метров 48 сантиметров, это примерно как длина лица Статуи Свободы. Рекорд Кассиуса зафиксировали еще в 2011 году, с тех пор рептилия могла подрасти, но за двенадцать лет никто не осмелился подойти к устрашающему животному с рулеткой.

«Вполне возможно, что Кассиус стал больше с 2011 года, однако мы не пытались повторно измерить его», — рассказал кипер Туди Скотт, который лично отвечает за содержание крокодила-рекордсмена и признается, что отлично ладит с подопечным.

Возможно, мы попытаемся сделать это в ближайшем будущем, чтобы получить некоторое представление о темпах роста крупных крокодилов, или, конечно, если его рекорд будет оспорен.

Туди Скотт
кипер зоопарка «Маринленд Меланезия» (Австралия)

Еще одна тонкость в определении размеров Кассиуса — отсутствие части морды и хвоста. Скорее всего, крокодил потерял их во время схватки с другим самцом за главенство на территории, говорят зоологи.

Вместе с «недостающими частями» Кассиус был бы еще длиннее, но насколько, можно только предполагать, вероятно, это 15−25 сантиметров.

Такие травмы, как у самого длинного крокодила в мире, — обычное дело для этих рептилий в дикой природе, объясняют в зоопарке. Кассиус мог лишиться части носа и хвоста еще в далекой молодости, когда жил в реке Финнисс к югу от города Дарвин на Северной Территории Австралии. Кассиуса поймали в 1984 году, чтобы он не беспокоил местных жителей и скот. В 1987-м его перевезли на грузовике в зоопарк за 3200 километров от прежнего дома.

Кроме длины, у этой особи есть еще один рекорд — это самый крупный крокодил, когда-либо пойманный живым в Австралии.

А возраст Кассиуса, вероятно, превышает сотню лет, что, впрочем, неудивительно для его вида. Точно сказать, сколько лет рептилии, ученые не могут, но называют годом рождения 1903-й. По данным зоологов, достигая пяти метров, крокодилы продолжают расти всего на сантиметр в год. Если применить эту формулу к Кассиусу, получается, что рекордсмену 120 лет.

Кассиус — настоящая звезда центра содержания крокодилов «Маринленд Меланезия». Люди приходят сюда, чтобы лично увидеть самого длинного крокодила в мире, австралийская детвора в восторге от возможности познакомиться с «живым динозавром». Поэтому, когда гостей нет, сотрудники стараются лишний раз не тревожить старичка.

У Кассиуса мягкий и покладистый характер, говорят киперы. Если подозвать его, крокодил радостно прибежит к человеку с другого конца вольера. Но служители зоопарка не обольщаются, все же эти рептилии — опасные и хитрые хищники. «Лучший способ завоевать его сердце — через желудок, и в конце концов, мы ведь в стране крокодилов», — замечает Туди Скотт.

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