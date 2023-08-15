13:54 (мск), источник: Вокруг Света
Самый длинный в мире крокодил Кассиус может оказаться еще длиннее
Старожил австралийского зоопарка Кассиус уникален во многих отношениях.
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Знакомьтесь, Кассиус, официально самый длинный крокодил в мире. Согласно Книге рекордов Гиннесса, расстояние от его носа до кончика хвоста составляет 5 метров 48 сантиметров, это примерно как длина лица Статуи Свободы. Рекорд Кассиуса зафиксировали еще в 2011 году, с тех пор рептилия могла подрасти, но за двенадцать лет никто не осмелился подойти к устрашающему животному с рулеткой.
«Вполне возможно, что Кассиус стал больше с 2011 года, однако мы не пытались повторно измерить его», — рассказал кипер Туди Скотт, который лично отвечает за содержание крокодила-рекордсмена и признается, что отлично ладит с подопечным.
Возможно, мы попытаемся сделать это в ближайшем будущем, чтобы получить некоторое представление о темпах роста крупных крокодилов, или, конечно, если его рекорд будет оспорен.
Еще одна тонкость в определении размеров Кассиуса — отсутствие части морды и хвоста. Скорее всего, крокодил потерял их во время схватки с другим самцом за главенство на территории, говорят зоологи.
Такие травмы, как у самого длинного крокодила в мире, — обычное дело для этих рептилий в дикой природе, объясняют в зоопарке. Кассиус мог лишиться части носа и хвоста еще в далекой молодости, когда жил в реке Финнисс к югу от города Дарвин на Северной Территории Австралии. Кассиуса поймали в 1984 году, чтобы он не беспокоил местных жителей и скот. В 1987-м его перевезли на грузовике в зоопарк за 3200 километров от прежнего дома.
А возраст Кассиуса, вероятно, превышает сотню лет, что, впрочем, неудивительно для его вида. Точно сказать, сколько лет рептилии, ученые не могут, но называют годом рождения 1903-й. По данным зоологов, достигая пяти метров, крокодилы продолжают расти всего на сантиметр в год. Если применить эту формулу к Кассиусу, получается, что рекордсмену 120 лет.
Кассиус — настоящая звезда центра содержания крокодилов «Маринленд Меланезия». Люди приходят сюда, чтобы лично увидеть самого длинного крокодила в мире, австралийская детвора в восторге от возможности познакомиться с «живым динозавром». Поэтому, когда гостей нет, сотрудники стараются лишний раз не тревожить старичка.
У Кассиуса мягкий и покладистый характер, говорят киперы. Если подозвать его, крокодил радостно прибежит к человеку с другого конца вольера. Но служители зоопарка не обольщаются, все же эти рептилии — опасные и хитрые хищники. «Лучший способ завоевать его сердце — через желудок, и в конце концов, мы ведь в стране крокодилов», — замечает Туди Скотт.