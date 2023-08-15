В листьях и стеблях алоэ обнаружили шесть веществ, уничтожающих насекомых

«Создание инсектицидов на базе алоэ без применения опасных и токсичных синтетических химикатов принесет большую пользу для сельского хозяйства. Вместе с тем, если экстракт алоэ будет столь же эффективно воздействовать на клещей и комаров, то тогда он окажется интересным и для широких слоев населения», — сказал ведущий автор работы из Техасского университета долины Рио-Гранде Дебашиш Бандиопадхиай, чьи слова приводит пресс-служба ACS.
Как правило, производителей косметики интересует только сок алоэ, а остальные части растения просто выбрасываются. Ученые исследовали химический состав отжатых стеблей и листьев алоэ, после того как заметили, что на них не садятся насекомые.
Анализ указал на то, что в стеблях и листьях алоэ присутствует шесть веществ, обладающих инсектицидными свойствами. В частности, ученые обнаружили в экстракте большие количества молекул октакозана, вещества, способного уничтожать комаров и некоторых других насекомых, а также нонадеканон, арджугенин, динотерб, 2-гексил-1-деканол и квилаевую кислоту.
Все это открывает возможность использования алоэ для производства нового поколения инсектицидов, не несущих угрозы для экосистем и здоровья человека. Применение отработанного сырья косметической промышленности дополнительно удешевит их производство, подчеркнули ученые.