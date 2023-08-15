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14:21 (мск), источник: ТАСС Наука

В листьях и стеблях алоэ обнаружили шесть веществ, уничтожающих насекомых

ТАСС, 15 августа. Американские химики выяснили, что в листьях и стеблях алоэ содержатся большие количества отпугивающего комаров октакозана и пяти других веществ с инсектицидными свойствами. Они могут лечь в основу безвредных пестицидов из отходов производства косметики с соком алоэ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Американского химического общества (ACS).

Источник: pisauikan/CC0

«Создание инсектицидов на базе алоэ без применения опасных и токсичных синтетических химикатов принесет большую пользу для сельского хозяйства. Вместе с тем, если экстракт алоэ будет столь же эффективно воздействовать на клещей и комаров, то тогда он окажется интересным и для широких слоев населения», — сказал ведущий автор работы из Техасского университета долины Рио-Гранде Дебашиш Бандиопадхиай, чьи слова приводит пресс-служба ACS.

Как правило, производителей косметики интересует только сок алоэ, а остальные части растения просто выбрасываются. Ученые исследовали химический состав отжатых стеблей и листьев алоэ, после того как заметили, что на них не садятся насекомые.

Анализ указал на то, что в стеблях и листьях алоэ присутствует шесть веществ, обладающих инсектицидными свойствами. В частности, ученые обнаружили в экстракте большие количества молекул октакозана, вещества, способного уничтожать комаров и некоторых других насекомых, а также нонадеканон, арджугенин, динотерб, 2-гексил-1-деканол и квилаевую кислоту.

Все это открывает возможность использования алоэ для производства нового поколения инсектицидов, не несущих угрозы для экосистем и здоровья человека. Применение отработанного сырья косметической промышленности дополнительно удешевит их производство, подчеркнули ученые.

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