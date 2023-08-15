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15:14 (мск), источник: Вокруг Света

Двухголовую крысиную змею вернули в зоопарк Техаса после травмы левой шеи

В техасском зоопарке живет уникальный представитель пресмыкающихся с бицефалией.

Источник: Cameron Park Zoo

В 2016 году жительница окрестностей города Вако в Центральном Техасе заметила на заднем дворе своего дома удивительное создание — двухголового детеныша крысиной змеи (Pantherophis obsoletus) длиной чуть больше 20 сантиметров. В то время рептилии было, по оценкам биологов, от шести до восьми недель от роду.

Панчо и Лефти — пример бицефалии, редчайшей аномалии в животном мире. Она случается, когда эмбрион начинает делиться на двух идентичных близнецов, но по каким-то причинам процесс прекращается и полного разделения не происходит. У человека подобная врожденная аномалия называется «сиамские близнецы».

Жить, имея две головы, то есть два мозга, и одно, общее на двоих, тело, очень трудно. В дикой природе змеи и другие животные, родившиеся в двумя головами, обычно не выживают из-за того, что тело получает взаимоисключающие команды, а это имеет ключевое значение, когда нужно решать, как спасаться от хищника.

Поскольку тело Панчо -и Лефти получает сигналы от двух командных центров, оно двигается странно и нескоординированно. В феврале 2021 года змея травмировала свою левую шею, пытаясь двигаться в двух противоположных направлениях одновременно, поэтому рептилию отправили на восстановление, и посетители местного зоопарка смогли увидеть ее снова только сейчас. Террариум, где живут Панчо и Лефти, специально сделали максимально безопасным, убрав оттуда все камни и ветки, и оставив только траву на полу, чтобы исключить риск ранения.

Сейчас Панчо и Лефти восемь лет. Длина рептилии составляет от 60 до 90 сантиметров, что слишком мало для взрослой особи, потому что крысиные змеи могут вырастать до полутора метров в длину. По словам сотрудников зоопарка, когда Панчо и Лефти только прибыли в зоопарк, левая голова доминировала над правой, решая, как и куда двигаться, и практически в одиночку съедая всю пищу. Однако сейчас все изменилось — теперь действия контролирует правый мозг, Панчо, а Лефти подчиняется.

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