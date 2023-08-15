В Калининграде при добыче янтаря нашли зуб акулы возрастом 37 млн лет

КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Зуб древней акулы нашли в Приморском карьере, где Калининградский янтарный комбинат ведет добычу янтаря. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Находка горняков в Приморском карьере представляет собой зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет. У этого представителя морской фауны от 3 до 20 рядов зубов, общая численность которых доходит до тысячи. Именно поэтому зубы акулы на нашем побережье встречались и ранее. Особенность найденной окаменелости в том, что в ней присутствует корень, что очень ценно для исследований», — уточнил кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и главный научный сотрудник Музея Мирового океана Эдуард Мычко, слова которого приводятся в сообщении.
По словам ученого, акула достигала в длину около метра. Она жила в эпоху эоцена, во время которого формировались хвойные леса. Из смолы этих деревьев позднее сформировался балтийский янтарь. Ламноидные акулы существуют и сейчас, но отличаются от своих предков и представлены меньшим числом видов, чем в прошлом.
Палеонтологическая коллекция Калининградского янтарного комбината Ростеха, в который включат новую находку, содержит более десятка экспонатов возрастом несколько десятков миллионов лет. Среди «неянтарных» окаменелостей, ранее обнаруженных в Приморском карьере, — раковина устрицы, панцирь краба, позвонок и зуб ламноидной акулы, относящиеся к эоценовой эпохе (37 млн лет назад), а также более древние находки — ростры головоногих моллюсков белемнитов возрастом 80 млн лет, ядра раковин головоногих моллюсков, фрагмент дужки раковины аммониты среднеюрского возраста (165 млн лет), ядра раковин головоногих -силурийского периода (420 млн лет назад). Наиболее древние окаменелости были принесены ледником со дна будущего Балтийского моря и из Скандинавии во время последнего ледникового периода.
На территории Приморского карьера, разработку которого ведет Калининградский комбинат, сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. С 2015 года, благодаря поддержке Госкорпорации Ростех, в развитие янтарного производства было инвестировано 1,7 млрд рублей, объем добычи вырос вдвое — с 250 до 500−550 тонн ежегодно, а возможности переработки — до 50 тонн янтаря в год.