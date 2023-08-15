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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Леопард и 50 бабуинов остановили движение на дороге в ЮАР

Животные устроили настоящий поединок.

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​​​​​​Посетитель Национального парка Крюгера (ЮАР) в Африке снял необычное видео с его подопечными. Как уточняет UPI, в кадр попали амбициозный леопард, который хотел поохотиться, и его «добыча».

Хищник решил, что поймать целую стаю бабуинов — прекрасная идея. Но численное превосходство приматов сыграло с леопардом злую шутку.

Павианы находились на проезжей части и занимались своими делами, когда на них напал леопард. Он застал добычу врасплох, однако вскоре на выручку приматам пришли еще несколько десятков сородичей.

В общей сложности 50 бабуинов атаковали леопарда, откинули его от пострадавших мартышек и искусали нападавшего. Из-за начавшейся потасовки движение рядом с парком было приостановлено.

Очевидцы сообщают, что все животные остались живы. Хищник ретировался, но, как говорят посетители, больше всего пострадало его эго.

Недавно «тихий час» дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья попал на видео. Так хищник вознаградил себя за удачную охоту.

Олеся Маевская

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