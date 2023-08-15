16:18 (мск), источник: ТАСС Наука
В Смоленской области нашли уникальный дротик-змею возрастом 6 тыс. лет
Помимо искусно выполненного резного древка археологи Эрмитажа нашли в Сертейской долине изделие из меди, нехарактерное для этой эпохи.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Археологи Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили в Сертейской долине Смоленской области артефакты V-IV тысячелетий до нашей эры. Один из них — длинный деревянный дротик, выполненный в виде змеи — не имеет аналогов в отечественной археологии, сообщили журналистам в пресс-службе Эрмитажа.
«На памятнике Сертея II в слое 5−4 тысячелетий до нашей эры было найдено древко дротика для копьеметалки в виде змеи — исключительный предмет для культуры каменного века, аналогов которому не существует в отечественной археологии», — рассказали в пресс-службе в День археолога.
Человек, изготовивший этот дротик, сумел вырезать на дереве чешую и изгибы змеи. Ее голова с выжженными черными глазами и открытым ртом служила держателем для наконечника. Сам он оказался утерян, предположительно, во время охоты или ритуальных действий на берегу древнего озера.
Принципиально важной находкой при этих раскопках стало простое медное тесло — рубящее орудие наподобие топора. До сих пор археологи не встречали изделия из меди на территории поселений третьего тысячелетия до нашей эры. Также ученые обнаружили остатки большого деревянного сосуда, человеческого черепа, фрагмент гарпуна, деревянный наконечник стрелы и зуб домашней лошади.
Медное орудие на этой территории, отмечают ученые, свидетельствует об активной торговле между жившими в лесах носителями каменной культуры и обладателями технологий обработки металла из Центральной и Юго-Восточной Европы. Прежде считалось, что два этих мира существовали независимо друг от друга. Находки эрмитажных исследователей открывают перспективы для изучения межкультурных коммуникаций эпохи энеолита, добавили в пресс-службе.
Исследования экспедиции в Смоленской области сосредоточены на поиске следов обитателей свайных поселений, стоявших на древних озерах. Работы ведутся при поддержке гранта Российского научного фонда.
15 августа в России отмечается День археолога. Как правило, праздник приходится на разгар полевых работ, специалисты нередко отмечают его во время раскопок.