16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали эффективность генной терапии при алкоголизме
Пока что исследования проводились на обезьянах, но в ближайшее время начнутся клинические испытания на человеке.
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Ученые из Медицинского центра Университета штата Огайо (США) разработали генную терапию, которая подавляет развитие тяжелых форм алкоголизма. Испытания проводили на макаках-резусах. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало положительные результаты.
Основой новой генной терапии стал аденоассоциированный вирус AAV2, который проникает в клетки мозга и заставляет их вырабатывать большие количества глиального нейротрофического фактора (GDNF). В последнее время ученые начали активно его изучать, так как он способствует замедлению развитие болезни Паркинсона.
Исследователи обратили внимание, что при злоупотреблении спиртного снижается активность вспомогательных клеток, которые вырабатывают GDNF. Это вызывает сбои в системе вознаграждения (комплекс структур мозга нервной системы, которая влияет на поведение), главным веществом которой является дофамин, как у человека, так и у приматов. Так, при отказе от спиртного страдающие от алкоголя люди испытывают неприятные чувства, поэтому хотят снова вернуться в высокоградусным напиткам, чтобы восполнить недостаток дофамина.
Для того, чтобы испытать разработку, ученые разделили макак, которым долгое время давали 4%-й раствор этанола, чтобы они привыкли к спиртному, на две группы: одной ввели физраствор, а другой — генную терапию. После этого исследователи наблюдали за изменением поведения подопытных.
Через месяц обезьянам снова предложили спиртное. Многие из них отказались от употребления, в то время как приматы, которые получали физраствор, начали пить алкоголь в еще больших количествах, чем раньше.
Исследователи надеются, что клинические испытания нового метода лечения алкоголизма могут начаться в ближайшее время.
Помимо алкоголя организму также вредит ежедневное употребление газировки. Ученые рассказали, что она может привести к появлению и развитию рака печени.
Анна Морзова