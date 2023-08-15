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21:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Вьетнама разрешили россиянам находиться в стране без визы 45 дней

Решение правительства Вьетнама о продлении срока действия электронных въездных виз для иностранных граждан с 30 до 90 суток вступило в силу сегодня, 15 августа, сообщает портал Vietnam News. Для граждан государств, имеющих с Вьетнамом соглашение о безвизовых поездках, в том числе России, срок безвизового пребывания в стране увеличили с 15 до 45 дней.

Источник: AP 2023

Иностранцы, получившие электронную визу, смогут въезжать и выезжать из Вьетнама несколько раз в течение 90 дней без необходимости каждый раз подавать заявление на получение новой визы. Срок пребывания в стране без получения визы с 15 дней до 45 дней увеличивается для граждан Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, России, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии, а также Финляндии и Белоруссии.

Вьетнам закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Безвизовый режим между Россией и Вьетнамом возобновили в марте 2022 года. Тогда российским туристам было разрешено не обращаться за разрешением на въезд, если продолжительность путешествия не превышает 15 дней. Предполагалось, что упрощенный режим въезда будет действовать до 14 марта 2025 года. В конце июня текущего года правительство Вьетнама приняло закон, который увеличивает срок пребывания в стране без визы.

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Милена Костерева

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