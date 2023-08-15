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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Казани создали «Капсулу бессмертия»

Ее снабдили обучаемым искусственным интеллектом.

Источник: АМОТЕЛ

​​​​​​Ученые и медики из Казани создали особое кресло, которое, по их словам, «может продлить жизнь человека до 150 лет». Как пишет Habr, разработчики уже подали заявку, чтобы запатентовать изобретение, а первые три модели отправят на экспорт в Дубай.

Аппаратный комплекс под названием «Капсула бессмертия» снабдили обучаемым искусственным интеллектом. Система кресла способна измерить и оценить давление, пульс, температуру, внутриглазное давление, состояние кожи и количество кислорода в крови, уровень сахара, состояние кровеносной и нервной систем.

Также на основании анализа совокупности полученных данных она сообщит об общем состоянии организма, имеющихся отклонениях и выдаст прогноз рисков заболеваний. Именно это и поможет продлить жизнь, отметили разработчики.

«Капсула бессмертия» включает массажное кресло, монитор, компьютер, VR‑шлем, микрофон с динамиками для проведения анализа речи, кислородную маску и камеру‑анализатор состояния кожи. Также в капсулу встроили обучаемого цифрового друга-психолога, который выслушает жалобы, включит приятную музыку или видео и даст ободряющий совет.

Недавно в организмах японцев нашли набор бактерий, отвечающих за долгую жизнь. В рамках исследования ученые изучили 176 здоровых японских долгожителей, проживших больше ста лет.

Олеся Маевская

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