17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Казани создали «Капсулу бессмертия»
Ее снабдили обучаемым искусственным интеллектом.
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Ученые и медики из Казани создали особое кресло, которое, по их словам, «может продлить жизнь человека до 150 лет». Как пишет Habr, разработчики уже подали заявку, чтобы запатентовать изобретение, а первые три модели отправят на экспорт в Дубай.
Аппаратный комплекс под названием «Капсула бессмертия» снабдили обучаемым искусственным интеллектом. Система кресла способна измерить и оценить давление, пульс, температуру, внутриглазное давление, состояние кожи и количество кислорода в крови, уровень сахара, состояние кровеносной и нервной систем.
Также на основании анализа совокупности полученных данных она сообщит об общем состоянии организма, имеющихся отклонениях и выдаст прогноз рисков заболеваний. Именно это и поможет продлить жизнь, отметили разработчики.
«Капсула бессмертия» включает массажное кресло, монитор, компьютер, VR‑шлем, микрофон с динамиками для проведения анализа речи, кислородную маску и камеру‑анализатор состояния кожи. Также в капсулу встроили обучаемого цифрового друга-психолога, который выслушает жалобы, включит приятную музыку или видео и даст ободряющий совет.
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Олеся Маевская