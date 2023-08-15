17:52 (мск), источник: Вокруг Света
Австралийские геологи нашли крупнейший метеоритный кратер Земли диаметром 520 км
След столкновения с камнем из космоса скрывается глубоко под южной частью Австралии.
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Геологи, возможно, обнаружили крупнейший на Земле кратер от столкновения с астероидом. Диаметр воронки — 520 километров, что примерно втрое больше, чем след от Чикшулубского астероида, который считается одной из причин вымирания динозавров.
Структура Дениликвин, как назвали ученые открытый ими объект, превышает по размерам и кратер Вредефорт в ЮАР диаметром до 300 километров, а это на данный момент самый большой из известных объектов в своем роде.
Восстановить историю «бомбардировки» Земли астероидами сложно по нескольким причинам, пишет один из авторов открытия Эндрю Гликсон в своей статье на сайте Университета Нового Южного Уэльса.
Однако современные ученые совершают новаторские исследования пород, выброшенных наружу ударами астероидов. Так, уже известно, что камни из космоса прекратили «атаковать» Землю около 3,2 миллиарда лет назад. Эти данные могут дать принципиально новую информацию об эволюции Земли как планеты.
Австралия когда-то была восточной частью древнего материка Гондвана, который подвергался «бомбардировкам». Сегодня австралийским геологам известно 38 кратеров и еще 43 кандидата на роль таких «отверстий», среди которых есть объекты разной степени открытости и полностью погребенные под слоями породы, уточняет Гликсон.
На дне каждого метеоритного кратера есть возвышение, или купол, по которому ученые идентифицируют объект. Этот купол появляется из-за того, что земная кора реагирует на удар упругим отскоком, подобно тому, что происходит с водой, когда мы кидаем плоский камушек в бассейн.
В конце 1990-х годов геолог Тони Йейтс (второй автор открытия) предположил, что магнитные структуры под бассейном Мюррея в Новом Южном Уэльсе, вероятно, представляют собой следы от удара метеорита. Последующий анализ обновленных геофизических данных региона подтвердил существование структуры диаметром 520 километров с сейсмически очерченным куполом в центре.
Дениликвин обладает всеми характеристиками, которых можно было бы ожидать от крупномасштабной структуры при столкновении. Например, магнитные данные этого района показывают симметричный рисунок ряби в коре вокруг ядра структуры.
Вероятно, «узоры» появились во время удара, поскольку чрезвычайно высокие температуры создали интенсивные магнитные силы.
Геологи также нашли радиальные разломы, расходящиеся от центра, и «впрыснутые» в трещины от удара слои магмы.
Когда именно произошла катастрофа на Гондване, ученые сказать не могут. По одной версии, это случилось во время ордовико-силурийского вымирания между 445,2 и 443,8 миллионами лет назад, когда с лица Земли исчезли 85% видов. Масштабы трагедии в два раза превышали последствия падения Чикшулубского астероида на Юкатане.
Согласно другому предположению, метеорит упал в раннем кембрийском периоде 514 миллионов лет назад. Чтобы определить точный возраст Дениликвина, нужно произвести бурение почвы, заключает Эндрю Гликсон.