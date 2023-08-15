18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 15 августа
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Экономисты оценили влияние решения ЦБ на рубль и цены
ЦБ РФ 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%, чтобы сбить панику на валютном рынке и снизить инфляцию.
Взрыв в Махачкале составил 35 тонн в тротиловом эквиваленте
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, число погибших выросло до 35 человек.
По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей
Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов.
Умер артист цирка Андрей Николаев
Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, артист цирка Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, умер в Боткинской больнице, ему было 85 лет.
«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева
В минувшем сезоне «Ахмат» под руководством Ташуева повторил лучшее достижение в своей истории, заняв пятое место в Чемпионате России.