18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые придумали новый способ бороться с комарами
Исследователи смогут отключать рецепторы восприятия звука крылатых кровососущих, препятствуя их спариванию и размножению.
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Самцы комаров способны различать самок по звуку на фоне общего громкого гудения, что необходимо для размножения. Ученые из Королевского колледжа Лондона нашли слуховые рецепторы, которые особенно активны именно в моменты поиска партнера, и обнаружили инсектициды (химические препараты для уничтожения насекомых), точно блокирующие их работу. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
В исследовании изучали слух комаров рода Anopheles, разносчиков малярии и других заболеваний. Ученые убивали насекомых в процессе поиска партнерши, затем выделяли РНК из их «уха». Таким образом удалось обнаружить, что расположенный рядом рой воздействует на ген рецепторов октопамина, который работал интенсивнее других. Октопамин влияет на слух комаров на нескольких уровнях: настраивает частоту приемника у самца и контролирует другие слуховые параметры, чтобы самцы могли более точно определять самок.
Ученые выяснили, что работу слухового механизма можно нарушить, подавив активность рецепторов октопамина инкстецидами, например, амитразом. Исследователи полагают, что можно разработать средства, которые будут действовать более точно. Нарушая нормальные процессы, можно контролировать и уничтожать популяции насекомых, которые распространяют опасные для человека инфекции.
Ранее ученые обнаружили, что в листьях и стеблях алоэ содержатся большие количества отпугивающего комаров октакозана и пяти других веществ с инсектицидными свойствами.
Анна Морозова