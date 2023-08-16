13:28 (мск), источник: © РИА Новости
«Роскосмос» показал новое «селфи» станции «Луна-25»
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал новый снимок с камеры межпланетной станции «Луна-25», продолжающей перелет к спутнику Земли.
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На кадре видны элементы конструкции «Луны-25» с наклеенными эмблемами «Роскосмоса», Института космических исследований и НПО «Лавочкина».
Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. «Луна-25» должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.