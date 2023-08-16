14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за жизни в городе оперение синиц стало тусклым
Европейские ученые выяснили, что перья птиц, живущих в лесах, имеют более яркий цвет.
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Интересные различия между городскими и лесными синицами заметила команда биологов из Швеции, Шотландии и Испании. Они сравнили образцы перьев птиц, обитающих в разных местах Европы. Оказалось, что пернатые, живущие на природе, имеют более яркий окрас, чем их сородичи из населенных пунктов. Результаты исследования представлены в Journal of Animal Ecology.
Цвет перьев является одним из самых важных показателей здоровья птиц. Окрас влияет на выбор партнера, маскировку и отпугивание хищников: у ярких пернатых больше шансов выжить и успешно произвести потомство.
Характерный желтый цвет грудки большой синицы (Parus major) обусловлен наличием природных пигментов каротиноидов. Они также окрашивают фрукты и овощи в яркие цвета — оранжевый, красный и желтый. Птицы получают каротиноиды из насекомых, которые питаются растениями, содержащими этот пигмент.
Результаты нового исследования показали, что синицы, живущие в городах, получают намного меньше каротиноидов, чем их лесные сородичи. Вероятно, этот недостаток отражается на их здоровье, так как пигмент, окрашивающий перья в желтый, также помогает птицам справляться с последствиями загрязнения окружающей среды. Тусклое оперение городских пернатых может говорить о том, что такая защита у них снижена.
Проведенное исследование может помочь понять, как проектировать городскую среду таким образом, чтобы атмосфера была дружественной как для человека, так и для животных.
Ранее ученые объяснили, как птицам удалось пережить динозавров. Оказалось, что все дело в перьях.
Анна Морозова