14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиянин пытался продать почти тонну бивней мамонта
И даже получил предоплату в размере полумиллиона рублей.
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Житель города Бикина промышлял контрабандой бивней мамонта. Он купил и хранил 56 бивней мамонта общим весом 866,5 килограмма и 219 бивней моржа массой 532,49 килограмма, уведомляет сайт прокуратуры Хабаровского края.
Контрабандист пытался продать часть бивней мамонта покупателям из Китая. В качестве предварительной оплаты мужчина получил 500 тысяч рублей.
Злоумышленник обустроил специальный тайник для партии в 100 килограммов, однако сотрудники ФСБ остановили его до начала передачи товара. Действия мужчины квалифицированы по статье «Покушение на контрабанду культурных ценностей», прокуратура уже возбудила против него уголовное дело.
Недавно бивни мамонта нашли в багаже иностранки в аэропорту Пулково. Пассажирка, летевшая в Китай, уверяла, что они молочные.
Олеся Маевская