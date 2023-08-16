14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые сказали, какие продукты полезны для психического здоровья
Среди прочего они снижают тревожность и повышают уровень серотонина.
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Редакция сербского журнала Magazin. Novosti собрала мнения диетологов, нутрициологов и психиатров о том, какие продукты питания стоит употреблять ежедневно. По мнению экспертов, они помогут не только улучшить физическое, но и психическое состояние.
«Взаимосвязь между питанием, настроением и тревожными состояниями привлекает все больше внимания», — говорит доктор Ума Наидо, психиатр питания из Гарварда, профессиональный повар и автор книги «Что ваш мозг думает о еде». В основе многих открытий — понимание того, что называется «осью кишечника и мозга», то есть кишечник, получающий правильное питание, может влиять на настроение человека.
«Уже проводилось несколько исследований, которые показывают, что некоторые типы рационов, в особенности средиземноморский, способны снижать риск депрессии. А вот постоянное потребление чрезмерно переработанной пищи могут повышать риск депрессий», — утверждает доктор Вольфганг Маркс, старший научный сотрудник в Центре питания и настроения при австрийском университете Деакин и председатель Международного сообщества по изучению психиатрии питания.
Вряд ли список продуктов, которые способны повышать настроение, вас удивит. Однако важно отметить, что хотя продукты, которые рекомендуют специалисты, полезны, ни один из них не является чудодейственным средством. Врачи рекомендуют сосредоточиться на общей диете в течение дня, а не на отдельных полезных веществах, группах продуктов или времени суток. Список же того, что рекомендуется употреблять ежедневно, выглядит следующим образом.
Рыба. Она содержит омега-3 — жирные кислоты, которые в ходе клинических исследований показали себя как крайне эффективное вещество, позволяют бороться с депрессией. Ценными источниками кислот являются жирная рыба, в том числе лосось, скумбрия и сардины, а также орехи, семена чиа и льна.
Цельнозерновые продукты. Сложные углеводы (бобовые и крахмалистые овощи) способствуют равномерному выделению глюкозы, которая необходима для работы мозга. Также они стимулируют выработку серотонина, создают ощущение спокойствия и удовлетворенности.
Фрукты и овощи. Это источники антиоксидантов, витаминов и минералов, которые поддерживают общее здоровье, включая здоровье мозга.
Триптофан. Эта аминокислота — источник серотонина. Чтобы получать ее в достаточной мере, нужно есть индейку, курицу, яйца, молочные продукты, орехи и семена.
Пробиотики. Они улучшают микрофлору кишечника, что может положительно повлиять на настроение. К тому же во время исследований была выявлена связь между употреблением пробиотиков и снижением социальной тревожности. Они содержатся в квашеной капусте, соленых огурцах и кефире.
Также специалисты советуют придерживаться долгосрочного плана питания. Только при смене пищевых привычек, можно получить устойчивый результат.
Недавнее исследование показало, что ежедневное употребление газировки вредит не меньше алкоголя.
Олеся Маевская