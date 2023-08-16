15:42 (мск), источник: ТАСС
«Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли
Автоматическую станцию вывели на орбиту Луны впервые в современной истории России.
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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли, для этого дважды были включены ее двигатели, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.
«Автоматическая станция “Луна-25”, созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию “Роскосмос”), вышла на орбиту искусственного спутника Луны», — отметили в госкорпорации.
Первое включение было выполнено в 11:57 мск корректирующим тормозным двигателем, оно длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд. «Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны», — сказали в Роскосмосе, добавив, что системы «Луны-25» функционируют штатно, связь с аппаратом устойчивая.
В госкорпорации добавили, что проводятся сеансы измерения навигационных параметров.