15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайские ученые нашли связь между сменной работой и депрессией
По мнению исследователей, сменный график работы должен считаться «профессиональным вредом».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Тот, кто хоть раз в жизни работал по сменному графику, может сказать, что такой формат работы не всегда удобен, так как выходные дни часто не совпадают с субботой и воскресеньем, а некоторые смены могут выпадать на праздники. Также непостоянный график увеличивает риск появления тревоги и депрессии, сообщили ученые из Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане.
Они проанализировали данные 175,5 тысячи человек из Великобритании. Часть из них работали по найму, а остальные являлись самозанятыми. Исследователи изучили сведения из медицинских карт участников, их образ жизни и данные о графике работы. В качестве сменного графика брали тот, что отличается от стандартных рабочих часов в стране.
Исследователи установили, что у людей, которые работали посменно, риск развития депрессии оказался на 31% выше, чем у людей с обычным графиком, а тревоги — на 21%. При этом разницы между сменной работой днем и ночью не наблюдалось.
Также авторы исследования определили, что есть сопутствующие развитию психических расстройств факторы, которые можно устранить. К ним относятся курение, малоподвижный образ жизни, недостаток сна и повышенный индекс массы тела. По мнению экспертов, сменный график работы должен считаться «профессиональным вредом» и необходимо разработать меры, которые будут способствовать улучшению психического здоровья таких работников.
Если поменять график работы не представляется возможности, то поддержать свое психическое здоровье можно и другим способом. Недавно ученые рассказали, что ежедневное употребление орехов снижает риск депрессии.
Анна Морозова