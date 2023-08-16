17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Останки самого маленького древнего кита нашли в Египте
Его возраст ученые оценили в 41 млн лет.
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В пустынной котловине недалеко от реки Нил в Египте ученые сделали сенсационную находку. Дело в том, что обнаруженные ими останки возрастом 41 миллион лет принадлежат самому маленькому из когда-либо живших в океанах Земли виду китов. Исследователи описали открытие в журнале Communications Biology.
Найденный вид относится к семейству базилозаврид. Эти китообразные существовали в эпоху эоцена (начался 66 миллионов лет назад и закончился 33,9 миллиона лет назад). Они вели исключительно водный образ жизни и были лишены способности эхолокации. У базилозаврид еще сохранялись задние конечности, но они были сильно редуцированы, поэтому уже не использовались для передвижения.
Обнаруженный кит оказался самым маленьким из всех известных базилозаврид. Длина его тела достигала всего 2,5 метра, а вес составлял 187 килограммов. При этом размер его сородичей составлял от 4 до 18 метров. Исследование показало, что кит погиб в молодом возрасте, поэтому ученые решили назвать его Tutcetus rayanensis — в честь фараона Тутанхамона, который дожил только до 18 лет.
Исследователи нашли череп, челюсть, фрагменты позвонков и зубы кита. Последние были покрыты очень гладкой эмалью. Это значит, что рацион кита состоял исключительно из мягкой пищи: рыбы, кальмаров и осьминогов. Состояние костей показало, что данный вид китообразных рано достигал половой зрелости, а его жизненный цикл был очень коротким. Ученые считают, что это связано с Лютецианским тепловым максимумом — глобальным потеплением, которое началось 42 миллиона лет назад и привело к сокращению численности животных.
Ранее палеонтологи обнаружили, возможно, самое большое китообразное. Его масса могла достигать 340 тонн.
Анна Морозова