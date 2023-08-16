18:42 (мск), источник: ТАСС Наука
В Бразилии обнаружили возможного предка птерозавров
Исследователи предполагают, что он умел лазать по деревьям и в целом вел образ жизни, не свойственный другим представителям того же семейства.
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ТАСС, 16 августа. Ученые обнаружили на юге Бразилии отпечатки черепа и тела ранее неизвестного вида древних ящеров-лагерпетид с птицеподобным клювом и длинными когтями. Предположительно он был близким «родственником» общих предков всех птерозавров Земли. Его открытие указывает на большое разнообразие возможных прародителей динозавров и птерозавров, пишут ученые в статье в журнале Nature.
«Мы обнаружили в отложениях раннего триаса на юге Бразилии останки ранее неизвестного вида лагерпетид, который обладал крайне нетипичным для других ящеров той эпохи птицеподобным клювом и передними лапами с длинными саблеобразными когтями. Открытие этого высокоспециализированного вида радикально меняет наши представления о том, как выглядели предки динозавров и птерозавров», — пишут исследователи.
Группа палеонтологов под руководством научного сотрудника Федерального Университета Санта-Марии в Бразилии Родриго Мюллера проводила раскопки на юге страны, где залегают породы начала триасового периода, сформировавшиеся около 235−225 млн лет назад. В этих отложениях ученые недавно обнаружили ископаемые остатки одних из первых динозавров Земли, что породило большой интерес к изучению пород этого региона.
Здесь же исследователи теперь нашли отпечатки тела ящера из семейства лагерпетид, длина которого составляла порядка метра, а высота — около 30−40 см. У существа, получившего имя Venetoraptor gassenae, был необычный внешний вид — жесткий вытянутый клюв, аналоги которого появятся у динозавров лишь через 80 млн лет, и саблеобразные когти длиной 5−7 см на передних конечностях.
Из-за особенностей анатомии лагерпетиды, скорее всего, передвигались по земле только на задних ногах, но при этом V. gassenae мог хорошо лазать по деревьям. Как считают исследователи, эти существа должны были занимать очень узкие экологические ниши и вести образ жизни, не свойственный другим лагерпетидам.
При этом по многим чертам анатомии, в том числе по структуре позвонков и устройству костяшек пальцев передних лап, V. gassenae были очень похожи на первых примитивных птерозавров. Это, как считают исследователи, усиливает позиции лагерпетид в научном споре о том, какие разновидности древних ящеров-орнитодир, к числу которых относятся общие предки динозавров и птерозавров, могут претендовать на роль предка всех птерозавров.
По текущим представлениям палеонтологов, птерозавры были первыми позвоночными существами, освоившими полет. Как предполагают ученые, эти крылатые ящеры возникли в конце триасового периода, около 220−210 млн лет назад, через несколько десятков миллионов лет после того, как их предки, похожие по облику на ящериц, отделились от общего древа эволюции архозавров.
Где и как происходила их эволюция, палеонтологи пока не могут сказать. Некоторые ученые предполагают, что птерозавры изначально были водными или полуводными существами, постепенно освоившими полет, в пользу чего говорит структура их кладок и яиц, тогда как другие исследователи сомневаются в этом. Не меньше споров вызывает и то, в каких средах впоследствии обитали птерозавры и какие условия были необходимы для их выживания.