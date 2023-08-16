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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: у курящих подростков меньше серого вещества в мозге

При этом плохая привычка усугубляет общее состояние мозга.

Источник: Freepik

Международная команда ученых под руководством сотрудников университетов Кембриджа и Уорвика (Великобритания) и Университета Фудань (Китай) опубликовала в журнале Nature исследование, показывающее, что уровни серого вещества в двух частях мозга могут быть связаны с желанием начать курить и никотиновой зависимостью в целом. Сильнее это было выражено у людей в подростковом возрасте.

Команда проанализировала изображения мозга и данные о поведении более 800 молодых людей в возрасте 14, 19 и 23 лет. Было обнаружено, что в среднем у подростков, которые начали курить к 14 годам, было заметно меньше серого вещества в области левой лобной доли, связанной с принятием решений и нарушением правил.

Серое вещество — это мозговая ткань, которая обрабатывает информацию и содержит все нейроны органа. В то время как развитие мозга продолжается во взрослом возрасте, пик роста серого вещества приходится на подростковый возраст.

Низкий объем серого вещества в левой части вентромедиальной префронтальной коры может быть «наследственным биомаркером» никотиновой зависимости, говорят исследователи, что имеет значение для профилактики и лечения.

Кроме того, ученые обнаружили, что противоположная, правая часть той же области мозга также имеет меньше серого вещества у курильщиков.

Важно отметить, что потеря серого вещества в правой префронтальной коре, по-видимому, ускоряется только после того, как кто-то начал курить. Эта область связана с поиском ощущений. Команда утверждает, что меньшее количество серого вещества в левом переднем мозге может снизить когнитивную функцию и привести к импульсивному поведению, возникающему из-за ограниченной способности учитывать последствия.

Как только никотиновая привычка закрепляется, серое вещество в правой лобной доле уменьшается, что может ослабить контроль над курением, влияя на то, как человек ищет удовольствия и управляет им. Чрезмерная потеря серого вещества в правом полушарии также была связана с алкоголизмом и употреблением запрещенных веществ.

Недавнее исследование показало, что мозг одиноких людей работает по-своему. При этом у каждого одиночки — уникальная нейронная реакция.

Олеся Маевская

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