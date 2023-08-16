18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: у курящих подростков меньше серого вещества в мозге
При этом плохая привычка усугубляет общее состояние мозга.
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Международная команда ученых под руководством сотрудников университетов Кембриджа и Уорвика (Великобритания) и Университета Фудань (Китай) опубликовала в журнале Nature исследование, показывающее, что уровни серого вещества в двух частях мозга могут быть связаны с желанием начать курить и никотиновой зависимостью в целом. Сильнее это было выражено у людей в подростковом возрасте.
Команда проанализировала изображения мозга и данные о поведении более 800 молодых людей в возрасте 14, 19 и 23 лет. Было обнаружено, что в среднем у подростков, которые начали курить к 14 годам, было заметно меньше серого вещества в области левой лобной доли, связанной с принятием решений и нарушением правил.
Серое вещество — это мозговая ткань, которая обрабатывает информацию и содержит все нейроны органа. В то время как развитие мозга продолжается во взрослом возрасте, пик роста серого вещества приходится на подростковый возраст.
Кроме того, ученые обнаружили, что противоположная, правая часть той же области мозга также имеет меньше серого вещества у курильщиков.
Важно отметить, что потеря серого вещества в правой префронтальной коре, по-видимому, ускоряется только после того, как кто-то начал курить. Эта область связана с поиском ощущений. Команда утверждает, что меньшее количество серого вещества в левом переднем мозге может снизить когнитивную функцию и привести к импульсивному поведению, возникающему из-за ограниченной способности учитывать последствия.
Как только никотиновая привычка закрепляется, серое вещество в правой лобной доле уменьшается, что может ослабить контроль над курением, влияя на то, как человек ищет удовольствия и управляет им. Чрезмерная потеря серого вещества в правом полушарии также была связана с алкоголизмом и употреблением запрещенных веществ.
Недавнее исследование показало, что мозг одиноких людей работает по-своему. При этом у каждого одиночки — уникальная нейронная реакция.
Олеся Маевская