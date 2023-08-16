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21:45 (мск), источник: © РИА Новости

В России создали универсальный катер-беспилотник

КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Специалисты Кингисеппского машиностроительного завода создали универсальный безэкипажный катер на базе платформы типа «Визир», сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко на форуме «Армия-2023».

Источник: РИА "Новости"

«Под задачи безэкипажного ударного катера можно сделать исполнение в том числе с электроприводом: то есть главный двигатель, аккумуляторы и возможность обеспечения малого хода на экономных режимах. Это будет гибридный двигатель. В качестве оружия против, например, дронов, на него можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты», — рассказал он.

Даниленко уточнил, что запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах его дальность снизится, однако судно сможет разогнаться до 80 километров в час.

Директор холдинга также отметил, что на форуме представили гидрографический катер ГРК 700 «Визир» для обследования прибрежной зоны и дна. Его можно использовать в качестве носителя гидролокационного оборудования и эхолота для снятия обстановки. По словам Даниленко, с одного пульта управления подключаются до шести катеров одновременно.

При использовании в качестве безэкипажного катера в него заложили алгоритм возвращения в базу: на судне есть система полного позиционирования на местности.

«На случай его перехвата врагом у него есть система, которая ведет его в точку эвакуации, в него заложен алгоритм возвращения в базу. В случае же постановки соответствующей задачи он может выполнять различные функции типа доставки десанта в точку высадки, затем отход на безопасное расстояние, подход к берегу и возвращение в базу», — подчеркнул Даниленко.

По его словам, в случае перехвата морских дронов «Визир» может поражать их ракетой, крупнокалиберным пулеметом и системой РЭБ, а также сеткой для летательных аппаратов. Помимо этого, катер сам может выйти в точку и запустить собственный беспилотник.

Директор холдинга напомнил, что судна типа «Визир» поставлялись на Балтийский завод для атомоходов проекта 22220. Там они выполняли функцию разъездных катеров с ледовой защитой. Всего на завод поставили два «Визира». Мощность таких катеров составляет от 150 до 350 лошадиных сил.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство мероприятия.

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