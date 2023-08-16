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Главные новости к вечеру 16 августа
19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 16 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

«Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли

Автоматическую станцию вывели на орбиту Луны впервые в современной истории России.

Чиновник НАТО назвал ошибкой свои слова об уступках Киевом территорий

Глава офиса генсека альянса Йенссен ранее заявил, что Украина может отказаться от части территории в обмен на членство в блоке.

Умер экс-глава штаба ВС России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко

Ему было присвоено звание «Герой России» и вручена медаль «Золотая Звезда» указом президента России Владимира Путина от 2017 года «за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».

В СФ предлагают ввести до трех лет лишения свободы за публикацию видео атак дронов

Предусмотренные законопроектами санкции за такие нарушения аналогичны мерам ответственности, установленным за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Евро на бирже снижался до 103 рублей, доллар — ниже 95 рублей

15 августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Рубль отреагировал на повышение ставки умеренным укреплением.

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