19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 16 августа
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Автоматическую станцию вывели на орбиту Луны впервые в современной истории России.
Глава офиса генсека альянса Йенссен ранее заявил, что Украина может отказаться от части территории в обмен на членство в блоке.
Ему было присвоено звание «Герой России» и вручена медаль «Золотая Звезда» указом президента России Владимира Путина от 2017 года «за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».
Предусмотренные законопроектами санкции за такие нарушения аналогичны мерам ответственности, установленным за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.
15 августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Рубль отреагировал на повышение ставки умеренным укреплением.