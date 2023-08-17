На форуме «Армия-2023» впервые показали дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ»

«Мы впервые показываем ударный комплекс-бомбардировщик “Гранат-ПГ”. Аппарат предназначен для нанесения удара при помощи противотанковой гранаты ПГ-7ВЛ. Это старый добрый боеприпас, который всегда есть в наличии у российских подразделений, комплекс хорош тем, что у военнослужащих не возникнет проблем с поиском боевой части. “Гранат-ПГ” успешно применяется в зоне спецоперации», — заявили в ОКБ «Астрон».
В ОКБ отметили, что комплекс относится к числу FPV-дронов (first-person view). «Тепловизионная камера высокого разрешения, установленная на изделии, позволяет распознавать фигуру человека на дистанции до 200 м и автомобиль на дистанции до 500 м», — отметил собеседник ТАСС.
Радиус действия аппарата — до 5 км. Скорость полета — до 140 км/ч, вес полезной нагрузки — до 1,6 кг. «Управление аппаратом осуществляется по защищенным каналам связи, что делает его устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника», — уточнили в ОКБ.
Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума — Минобороны России. ТАСС — стратегический медиапартнер.